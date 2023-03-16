В Украину прибыли первые колесные танки AMX-10 RC, – министр обороны Франции

Обещанные боевые бронированные машины AMX-10 RC уже прибыли в Украину. Пока неизвестно, сколько единиц этой техники получило наше государство.

15 марта об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Напомним, что Франция пообещала эти бронемашины Украине еще в начале января.

Читайте также Возможен ли во Франции пророссийский реванш и какие угрозы есть для Украины

Французские танки уже на передовой

Лекорню отметил, что некоторые из недавно прибывших в Украину бронемашин AMX-10 RC уже отправили на передовую.

Отметим, что это первая бронетехника западного образца с начала полномасштабного вторжения, предоставленная Украине. По имеющимся данным, Франция имеет на своем балансе 250 таких колесных танков.

Но сейчас в стране идет процесс снятия их с вооружения. Возможно, это и стало причиной того, что они будут направлены в Украину.

Как отметили в Defence Express, такая машина весит 16,6 тонны. А классифицируется она как разведывательная. Впрочем, наличие пушки калибра 105 миллиметров позволяет считать ее также колесным танком.

Правда, не обошлось без ложки дегтя. Пушка F2, которой оснащена машина, не может использовать снаряды НАТО с тем же калибром. Франция передаст нам не только бронетехнику, но и снаряды к ней. И следует понимать, что это не будет условный безлимит.

Помощь от Франции и Великобритании: последние новости