В Украину прибыли первые колесные танки AMX-10 RC, – министр обороны Франции
Источник:Le Figaro
Обещанные боевые бронированные машины AMX-10 RC уже прибыли в Украину. Пока неизвестно, сколько единиц этой техники получило наше государство.
15 марта об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Напомним, что Франция пообещала эти бронемашины Украине еще в начале января.
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Французские танки уже на передовой
Лекорню отметил, что некоторые из недавно прибывших в Украину бронемашин AMX-10 RC уже отправили на передовую.
Отметим, что это первая бронетехника западного образца с начала полномасштабного вторжения, предоставленная Украине. По имеющимся данным, Франция имеет на своем балансе 250 таких колесных танков.
Но сейчас в стране идет процесс снятия их с вооружения. Возможно, это и стало причиной того, что они будут направлены в Украину.
Как отметили в Defence Express, такая машина весит 16,6 тонны. А классифицируется она как разведывательная. Впрочем, наличие пушки калибра 105 миллиметров позволяет считать ее также колесным танком.
Правда, не обошлось без ложки дегтя. Пушка F2, которой оснащена машина, не может использовать снаряды НАТО с тем же калибром. Франция передаст нам не только бронетехнику, но и снаряды к ней. И следует понимать, что это не будет условный безлимит.
Помощь от Франции и Великобритании: последние новости
- Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что Франция и Великобритания делают все, чтобы война не распространилась на другие части света. По результатам договоренностей, страны будут совместно обучать украинских морских пехотинцев во время войны в Украине.
- Премьер Британии Риши Сунак сообщил, что Британия и Франция хотят помочь Украине оружием, которое будет решающим на поле боя. Риши Сунак добавил, что его страна взяла на себя лидерство по предоставлению основных боевых танков.
- Кроме того, передача дальнобойного вооружения стала еще одной поддержкой, в которой удалось продвинуться. Партнеры понимают, что на действующей стадии войны такое вооружение играет большую роль.
- "Великобритания и Франция стоят бок о бок с Украиной, как и другие страны. Успехом последнего года стало укрепление альянса стран, не только в НАТО, не только в Европе, альянса, который растянулся по всему миру", – отметил Риши Сунак.