Состоялась очередная передача тел: вернули 17 павших защитников

Украинские власти вернули на Родину тела еще 17 наших защитников, погибших на войне. Тела героев прибыли в Украину 9 августа.

Тела удалось вернуть в рамках очередной операции. Процесс проходил в соответствии с нормами Женевской конвенции.

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Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 17 своих защитников,

– говорится в сообщении.

Добавим, что операцию проводили при сотрудничестве уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, Олега Котенко и других силовых структур Украины.

Отметим, что накануне, 26 июля, в Украину вернули 25 военных. В целом большинство возвращенных это погибшие защитники "Азовстали".

Последние новости о войне в Украине

По данным Генерального штаба по состоянию на 6 часов утра 9 августа, российские оккупанты ведут наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Артиллерийским огнем враг хочет вытеснить украинские подразделения с занятых рубежей.

Противник пытался осуществить разведку боем в районах Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Бахмута. Вооруженные силы Украины огневым поражением заставили россиян отойти.

Также наши защитники прогнали путинских солдат, когда те вели наступление неподалеку от Зайцевого.

На Юге украинские воины обезвредили разведывательные группы в районах Великой Новоселки и Времевки.

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