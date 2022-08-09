Состоялась очередная передача тел: вернули 17 павших защитников
9 августа 2022 , 14:27Читати новину українською
Источник:Мининтеграции Украины
Украинские власти вернули на Родину тела еще 17 наших защитников, погибших на войне. Тела героев прибыли в Украину 9 августа.
Тела удалось вернуть в рамках очередной операции. Процесс проходил в соответствии с нормами Женевской конвенции.
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Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 17 своих защитников,
– говорится в сообщении.
Добавим, что операцию проводили при сотрудничестве уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, Олега Котенко и других силовых структур Украины.
Отметим, что накануне, 26 июля, в Украину вернули 25 военных. В целом большинство возвращенных это погибшие защитники "Азовстали".
Последние новости о войне в Украине
- По данным Генерального штаба по состоянию на 6 часов утра 9 августа, российские оккупанты ведут наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Артиллерийским огнем враг хочет вытеснить украинские подразделения с занятых рубежей.
- Противник пытался осуществить разведку боем в районах Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Бахмута. Вооруженные силы Украины огневым поражением заставили россиян отойти.
- Также наши защитники прогнали путинских солдат, когда те вели наступление неподалеку от Зайцевого.
- На Юге украинские воины обезвредили разведывательные группы в районах Великой Новоселки и Времевки.
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