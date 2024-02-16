В Украину вернули тела 58 павших защитников
В пятницу, 16 февраля, состоялась очередная передача тел военнослужащих, которые отдали свою жизнь за Украину. Речь идет о 58 погибших защитниках.
О репатриационном мероприятии сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
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Украина вернула тела погибших Героев
Состоялось очередное репатриационное мероприятие, в результате которого удалось вернуть тела 58 погибших защитников.
Вооруженные силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения, а там – передадут представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления личностей погибших.
После идентификации тела украинских защитников передадут родным для достойного захоронения.
В Украину вернули тела еще десятков погибших в войне бойцов / Фото Координационный штаб по обращению с военнопленными
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными также отметили, что павших защитников Украины вернули благодаря взаимодействию сотрудников ряда правоохранительных структур Украины:
- Объединенного центра при Службе безопасности Украины,
- Министерства внутренних дел Украины (Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах),
- Вооруженных Сил Украины (Центрального управления гражданско-военного сотрудничества),
- Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины,
- других представительств структур сектора безопасности и обороны Украины.
В КШВОВ отметили отдельной благодарностью за содействие Международный комитет Красного Креста.
Возвращение погибших бойцов
- 26 января Украина вернула тела еще 77 павших украинских защитников. Они также были переданы представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам, чтобы те провели следственные действия и судебные экспертизы.
- Также 20 ноября 2023 года Украине удалось вернуть на подконтрольную территорию тела 94 павших военнослужащих.
- На подконтрольную Украине территорию 27 октября удалось вернуть тела еще 50 павших украинских защитников. Репатриацию павших защитников осуществлял Коордштаб.