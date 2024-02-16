В Украину вернули тела 58 павших защитников

В пятницу, 16 февраля, состоялась очередная передача тел военнослужащих, которые отдали свою жизнь за Украину. Речь идет о 58 погибших защитниках.

О репатриационном мероприятии сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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Украина вернула тела погибших Героев

Состоялось очередное репатриационное мероприятие, в результате которого удалось вернуть тела 58 погибших защитников.

Вооруженные силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения, а там – передадут представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления личностей погибших.

После идентификации тела украинских защитников передадут родным для достойного захоронения.

В Украину вернули тела еще десятков погибших в войне бойцов / Фото Координационный штаб по обращению с военнопленными

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными также отметили, что павших защитников Украины вернули благодаря взаимодействию сотрудников ряда правоохранительных структур Украины:

Объединенного центра при Службе безопасности Украины,

Министерства внутренних дел Украины (Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах),

Вооруженных Сил Украины (Центрального управления гражданско-военного сотрудничества),

Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины,

других представительств структур сектора безопасности и обороны Украины.

В КШВОВ отметили отдельной благодарностью за содействие Международный комитет Красного Креста.

Возвращение погибших бойцов