В Умани активная работа ППО по "Шахедам"

Оккупанты снова запустили "Шахеды" по Украине в ночь на 7 февраля. Несколько групп досталось Умани на Полтавщине, и там была активная работа ПВО по вражеским дронам.

В Воздушных силах завыли о нескольких группах "Шахедов" в сторону Умани. Также военные призывали оставаться в укрытиях. В то же время в местных телеграм-каналах появилась информация об активной работе ПВО, сообщает 24 Канал.

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Враг атаковал Полтавскую область "Шахедами": что известно

Тревогу в области из-за угрозы ударных дронов объявили в 0:31. По данным Воздушных сил, заходили они туда из Черкасской области и сразу взяли курс на Умань. Было по меньшей мере три группы "Шахедов".

Позже появилась информация об активной работе ПВО в Умани. В то же время, Воздушные силы призывали оставаться в укрытиях.

Отбой в Полтавской области раздался в 2:33.

Главное об атаке "Шахедами" в ночь на 7 февраля

Враг бьет по Умани не в первый раз. В город прилетали как "Шахеды", так и ракеты. Последняя серьезная атака была осенью 2023 года. Тогда в Умани загорелось зернохранилище и пострадали два объекта бывшей нефтебазы