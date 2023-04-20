Защитницу УПЦ МП Кохановскую забрала полиция: в церкви кричат о похищении
Источник:Украинская православная церковь
После того как московским попам показали на дверь в Киево-Печерской лавре, под храмом ежедневно собираются митинги. Одной из ярых защитниц УПЦ МП является Виктория Кохановская, о похищении которой 19 апреля заявили в московской церкви.
Они опубликовали видео, на котором вроде бы Викторию сначала просят куда-то пройти, на что она отвечает отказом. Уже через несколько секунд женщина начинает визжать, вероятно, потому, что ее силой куда-то потащили.
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Викторию Кохановскую задержали правоохранители
Все это на фейсбук-странице Украинской православной церкви назвали похищением во время прямого эфира. Как заявили в УПЦ МП, очевидцы на месте событий сообщили, что таким образом полиция якобы забрала Викторию Кохановскую.
Так, на видео для подтверждения кадры резко переключаются на съемку с чужого телефона. На них видно, что поблизости действительно находился автомобиль правоохранителей, возле которого собиралась толпа и были слышны крики. Также из толпы доносилось, что "Викторию грузят в полицию".
Отметим, что на фейсбук-странице общественной организации "Женская сила Украины", главой которой является Виктория, также опубликовали видео задержания. На нем люди аплодируют действиям полиции и кричат "Вику на нары".
Правоохранители задержали Викторию Кохановскую: видео
После этого кадры, опубликованы УПЦ МП, снова переключаются уже на события в салоне автомобиля, где мужчины переговариваются по решению "задержания". Будто бы они сами решили засунуть женщину в салон, когда она подошла и начала провоцировать конфликт. Во время этого звучит фраза, что якобы Виктория потеряла сознание.
Моменты, вызывающие сомнения в "похищении"
Стоит заметить, что третий раз кадры на смонтированном видео переключились на якобы съемку в авто правоохранителей. Однако и здесь стоит обратить внимание на то, что женщина в кадр не попала, как и какие-либо визуальные подтверждения, что съемка происходила в машине полицейских.
Более того, если она потеряла сознание, то непонятно, кто вел съемку. Она, стоит заметить, почему-то сразу происходила с переднего сиденья автомобиля.
Также заметим, что непонятно и заключение попов УПЦ МП о похищении, ведь об этом в их видео – ни слова. Более того, сама Виктория на фейсбук-странице написала, что ее только задержали.
Отметим, что комментариев по поводу инцидента от правоохранительных органов Киевщины нет.
Моменты вроде бы похищения Кохановской: видео
Что известно о Виктории Кохановской
- 39-летняя Виктория Кохановская родом из Каменец-Подольского Хмельницкой области. Она является главой общественной организации "Женская сила Украины".
- Впервые о защитнице УПЦ МП стало известно в конце марта, когда она устроила перепалку с журналистами из-за решения о Лавре. Тогда она заявила, что на людей намеренно ставят клеймо "московского патриархата".
- Более того, она пригрозила, что за выселение московских попов из Лавры ответственность будут нести не только украинские власти, но и журналисты. А также говорила, что в Украине якобы проходят преследования граждан по религиозным убеждениям.
- Что касается выселения попов из Лавры, она также заявляла: "Это все закончится ликвидацией власти в Украине. Никакой власти в Украине не будет! Потому что Украинская православная церковь является душой украинского народа".
- 10 апреля женщина записала новое видеообращение, где возмутилась, что УПЦ МП обвинили в угрозе национальной безопасности. При этом выдала, что угрозу нацбезопасности несут "махающие флагами" чиновники. Через час Кохановскую все-таки забрали на допрос в СБУ.
- Однако она не остановилась, в Чистый четверг 13 апреля принесла веник в Лавру и устроила провокацию. Женщина, как всегда, обвинила во всех бедах Украины правоохранителей и власть.