Российскую делегацию опозорили, когда та шла возлагать цветы советским солдатам в Варшаве

Российским дипломатам в Варшаве устроили "теплый" прием. Польские активисты напомнили им, что они являются представителями страны-агрессора, за плечами которой большое количество преступлений против человечества.

Так, в российском доме в Варшаве организовали круглый стол по случаю "освобождения Варшавы от немецких фашистов". Об этом рассказала председатель правления фонда Stand with Ukraine Наталья Панченко, передает 24 Канал.

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Россиянам в Варшаве напомнили за неудобную для них правду

По словам Панченко, российские дипломаты не ограничились стенами своей закрытой встречи, "а почему-то решили, что они смогут беспрепятственно возложить цветы к памятнику советским солдатам – то, чего они не могли делать последние три года".

Впрочем, возле памятника их ждал сюрприз. А именно – польские активисты и участники Euromaidan-Warszawa с плакатами "Россия – страна-террорист".

Поэтому пришлось удивленной и расстроенной российской делегации во главе с Послом "складывать свои цветы, идя по костям украинцев, под крики "фашисты".

Польские активисты напомнили россиянам за очевидную правду, которой они не хотят признавать: в 1945 году Варшава не стала свободной. Она лишь перешла из рук одного оккупанта к другому.

Для нас, поляков, это болезненная тема. Именно поэтому я здесь вместе с украинцами – чтобы показать, что Польша солидарна с Украиной. Фашистам и террористам не место в Европе! Победа Украины важна для нас всех. Мы не хотим видеть представителей страны-агрессора, включая дипломатов, в своей стране. И надеемся, что все российские учреждения в Польше, так же как консульство в Познани, впоследствии будут закрыты,

– заявил участник акции Jacek Grzegorz Wiśniewski.

Как россиян в Варшаве поставили на место / Фото Наталка Панченко

К слову, Украина официально попросила у Польши передать ей консульство, из которого выгнали россиян, чтобы открыть свое консульство в Великопольском воеводстве.