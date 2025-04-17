Не Трамп причина проблем, или как в США почтили фаната Путина
- Петр Олещук заявил, что "пережидание" Дональда Трампа не изменит политическую ситуацию в США, даже если Республиканская партия проиграет выборы.
- Городская голова Вашингтона Мюриэл Баузер объявила 11 апреля 2025 года днем Александра Овечкина, несмотря на его публичную поддержку Владимира Путина.
Часто встречаю мнение, что надо "переждать" Трампа. Мол, это "не надолго"... Смею не согласиться с таким мнением.
Дело не в Трампе
О "пережидании" Дональда Трампа говорят, абстрагируясь от того, что реальных инструментов его отстранения от должности в течение 4 лет нет, а гипотетическое поражение Республиканской партии на выборах через 1,5 года просто будет означать политическое противостояние между ветвями власти, а не смену политики. Об этом заявил Петр Олещук, информирует 24 Канал.
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Проблема не в Трампе. Приведу яркий пример.
Городской голова Вашингтона Мюриэл Баузер объявила 11 апреля 2025 года днем Александра Овечкина.
"Сегодня мы собрались на Capital One Arena как вашингтонцы, как хоккейные болельщики и как поклонники Great 8, чтобы отпраздновать это удивительное достижение Овечкина. Поблагодарить его за то, что был с "Вашингтон Кэпиталс" всю свою карьеру в НХЛ и стал невероятно важным. 11 апреля 2025 года объявляю Днем Овечкина в Вашингтоне, округ Колумбия. Рекомендую всем горожанам отметить это событие".
Сама Мюриэл Баузер – демократка. Овечкин – рашист, сторонник бункерного психопата и его политики. Хоккеист неоднократно это подчеркивал.
Прошла неделя после теракта в Кривом Роге. Пару дней до теракта в Сумах. А в Вашингтоне – день рашистской сво*очи. Нет, реально почитайте о нем – он в команде Владимира Путина, постоянно рассказывает, как любит свою террористическую власть. Но в Вашингтоне "его день". Потому что тот хорошо забрасывает шайбы, и этим очень радует местный плебс.
Повторяю, речь не о MAGA, а о политике-демократе. Итак, в США огромные проблемы с моралью. Трамп – это следствие этих проблем, а не причина.
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