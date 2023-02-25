Заблудились в трех соснах: в Венгрии снова не могут определиться, кто виноват в войне в Украине

После возмутительного заявления, что война в Украине – это "военный конфликт между двумя славянскими государствами", которые должны сами разобраться, Венгрия признала, что агрессором и виновником войны в Украине является Россия. Но, как обычно, сделала это по-своему.

Так, на брифинге ответственный за Офис премьера министр Гергей Гуйяш заявил, что Кремль однозначно является юридически ответственным за начало войны. Однако, по его мнению, с политической точки зрения "есть нюансы".

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Виновно НАТО

Отчасти вину за воплощение кровожадных амбиций московского режима он перевел в НАТО.

Если бы НАТО дало гарантии, что Украина в долгосрочной перспективе не вступит в Альянс, тогда российского нападения можно было бы избежать, или это было бы просто ложным оправданием,

– заявил он.

Также Гуйяш добавил, что якобы страны НАТО должны были бы попытаться это сделать, чтобы убедиться, что Путин использовал вступление Украины в Альянс только как повод начать полномасштабную войну.

Борьба Украины героическая

Ответственный за офис премьер также сказал, что Венгрия считает борьбу Украины за суверенитет героической. А еще порадовался, что границы его государства располагаются вдали от страны-агрессорки, которой так любят подпевать власти этой страны.

Мы также думаем, что это хорошо, что венгерская граница вдали от российской – и поэтому мы всегда поддерживали суверенную Украину.

– сказал министр.

Однако забыл добавить, что в рамках этой поддержки Венгрия неоднократно блокировала помощь Украине от западных партнеров.

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