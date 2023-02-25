Заблудились в трех соснах: в Венгрии снова не могут определиться, кто виноват в войне в Украине
Источник:Telex
После возмутительного заявления, что война в Украине – это "военный конфликт между двумя славянскими государствами", которые должны сами разобраться, Венгрия признала, что агрессором и виновником войны в Украине является Россия. Но, как обычно, сделала это по-своему.
Так, на брифинге ответственный за Офис премьера министр Гергей Гуйяш заявил, что Кремль однозначно является юридически ответственным за начало войны. Однако, по его мнению, с политической точки зрения "есть нюансы".
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Виновно НАТО
Отчасти вину за воплощение кровожадных амбиций московского режима он перевел в НАТО.
Если бы НАТО дало гарантии, что Украина в долгосрочной перспективе не вступит в Альянс, тогда российского нападения можно было бы избежать, или это было бы просто ложным оправданием,
– заявил он.
Также Гуйяш добавил, что якобы страны НАТО должны были бы попытаться это сделать, чтобы убедиться, что Путин использовал вступление Украины в Альянс только как повод начать полномасштабную войну.
Борьба Украины героическая
Ответственный за офис премьер также сказал, что Венгрия считает борьбу Украины за суверенитет героической. А еще порадовался, что границы его государства располагаются вдали от страны-агрессорки, которой так любят подпевать власти этой страны.
Мы также думаем, что это хорошо, что венгерская граница вдали от российской – и поэтому мы всегда поддерживали суверенную Украину.
– сказал министр.
Однако забыл добавить, что в рамках этой поддержки Венгрия неоднократно блокировала помощь Украине от западных партнеров.
Как Венгрия "вставляла палки в колеса" Украине
- Прежде всего следует упомянуть, что Венгрия блокирует вступление Украины в НАТО и Евросоюз. В Будапеште ставят под сомнение вступление Украины в НАТО, ведь это будет "означать немедленную мировую войну". Вступление же в ЕС Венгрия блокирует потому, что в Украине не решен вопрос венгерского нацменьшинства.
- 22 февраля из-за сопротивления Венгрии послам ЕС не удалось договориться о продлении антироссийских санкций на 9 или 12 месяцев вместо шести.
- Ранее Венгрия также блокировала 18 миллиардов евро помощи от ЕС для Украины, которые должны были бы передать уже в этом году. Глава венгерского правительства объяснял это решение тем, что не хочет, чтобы "ЕС превратился в сообщество государств-должников". Также Венгрия блокировала инициативу в надежде обеспечить собственное финансирование.