Так, на брифінгу відповідальний за Офіс прем'єра міністр Гергей Гуйяш заявив, що Кремль однозначно є юридично відповідальним за початок війни. Однак, на його думку, з політичної точки зору "є нюанси".

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Винувате НАТО

Частково провину за втілення кровожерливих амбіцій московського режиму він переклав на НАТО.

Якби НАТО дало гарантії, що Україна у довгостроковій перспективі не вступить в Альянс, тоді російського нападу можна було б уникнути, або це було б просто фальшивим виправданням,

– заявив він.

Також Гуйяш додав, що буцімто країни НАТО мали б спробувати це зробити, щонайменш аби переконатися, що Путін використовував вступ України до Альянсу лише як привід розпочати повномасштабну війну.

Боротьба України є героїчною

Відповідальний за Офіс прем'єр також сказав, що Угорщина вважає боротьбу України за суверенітет героїчною. А ще потішився, що кордони його держави розташовуються далеко від країни-агресорки, якій так любить підспівувати влада цієї країни.

Ми також думаємо, що це добре, що угорський кордон далеко від російського – і тому ми завжди підтримували суверенну Україну,

– сказав міністр.

Однак забув додати, що у межах цієї підтримки Угорщина не раз блокувала допомогу Україні від західних партнерів.

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