В Венгрии считают, что многолетний план НАТО по Украине "может привести к мировой войне"
В Венгрии считают, что НАТО приближается к войне из-за того, что помогает Украине. Там обозначили свою позицию.
Правительство Венгрии в электронном письме объяснил свою позицию относительно предложения в НАТО по созданию многолетнего фонда поддержки Украины. Там отметили. что отправили его "тем, кто ранее предоставил свои контактные данные".
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Позиция правительства четкая
По мнению венгерского правительства, если НАТО предоставит эти средства в течение 5 лет, то война затянется еще на 5 лет.
То, что мы видим, является худшим сценарием, потому что это может привести к мировой войне,
– считают в Будапеште.
Кроме этого, там также пожаловались на давление якобы для "расширения войны". В венгерском правительстве отметили, что имеют четкую позицию и хотят остаться вне войны.
Мы не хотим участвовать в этой миссии НАТО. Мы сделаем все возможное, чтобы избежать отправки оружия и солдат,
– говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что НАТО "движется к войне огромными шагами". По его словам, Альянс пересмотрел свои "красные линии".
Он добавил, что страны НАТО считают войну в Украине своей войной. Такая идея противоположна позиции Будапешта. Он считает, что дипломатия является единственным реальным путем для завершения войны в Украине.
В Венгрии уже делали ряд скандальных заявлений
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новое неожиданное заявление. Венгерский глава правительства утверждает, что Запад "в шаге от того, чтобы ввести войска в Украину". В то же время Орбан в очередной раз отметил, что не допустит того, чтобы Будапешт был втянут в возможное введение западных войск в Украину.
- На своей фейсбук-странице Виктор Орбан пожаловался на то, что в европейской политике якобы господствуют военные настроения. По словам главы венгерского правительства, европейские лидеры уже "погрузились в войну и воспринимают ее и ведут ее как свою собственную войну".
- Он также отметил, что мировые войны "никогда не называют мировыми войнами в начале", а только в конце. Однако он написал, что венгры знают, что такое война и этого достаточно.