В Вильнюсе открыли первый в ЕС Украинский центр для вынужденных переселенцев

С начала российской агрессии Литовская Республика приняла более 50 тысяч украинских вынужденных переселенцев. Учитывая это, в Вильнюсе открыли первый в Европейском Союзе Украинский центр.

Культурный центр создали по инициативе первых леди двух стран – Елены Зеленской и Дианы Науседине. Помещение ему предоставил Университет Витовта Великого.

Читайте также Мы должны быть готовы, – литовский журналист о возможном нападении России на страны Балтии

Как состоялось открытие Украинского центра для вынужденных переселенцев

Символическую ленту на церемонии перерезали первая леди Литвы, посол Украины в Литовской Республике Петр Бешта и ректор Университета Юозас Аугутис. Елена Зеленская присоединилась к мероприятию с помощью видеосвязи из Киева.

Когда мы задумывали этот центр с коллегой, позволю себе сказать, с моей подругой и большим другом Украины Дианой Навседено, хотели, чтобы у украинцев, которые из-за войны войны были вынуждены приехать в Литву, появилось по-настоящему родное место,

– рассказала Зеленская.



Ячейку создали по инициативе Елены Зеленской и Дианы Науседине / Фото ОП

По замыслу Украинский центр станет местом обучения, профориентации, психологической помощи, отдыха для детей, молодежи и взрослых. Здесь можно будет оставить малышей на внешкольные занятия, посетить лекции, образовательные курсы или уделить время хобби.



Лента на церемонии перерезали первая леди Литвы, посол Украины и ректор Университета Витовта Великого / Фото ОП

Центр также будет площадкой для культурной дипломатии между странами, представит Украину, ее культуру и самобытность в Литве, будет участвовать в академической деятельности, здесь будут проводить творческие встречи, концерты, другие мероприятия.

"Совместно с нашими партнерами мы пообещали активно сотрудничать и делать все возможное, чтобы жители Украины чувствовали себя безопасно в Литве, получали медицинскую и социальную помощь, образовательные услуги, а главное – чтобы украинцы могли лелеять свою культуру и сохраняли жизненные силы нации", – сказала Навседневное.

Поддержка Украины Литвой: коротко

Сейм Литвы единогласно проголосовал за резолюцию, признавшую действия России в Украине геноцидом. За это проголосовали 128 депутатов литовского парламента.

1 июня Литва, Латвия и Эстония согласовали между собой отказ от закупок электроэнергии у России. Европейская энергетическая биржа Nord Pool прекращает торги по российской электроэнергии с балтийскими странами.

Бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте осудила лидеров некоторых европейских государств, которые звонят по телефону Владимиру Путину. Она заявила, что это переговоры с террористами.

В целом, страны Балтии стали очень мощным союзником Украины в войне с российскими оккупантами. Это не нравится российским властям. Следовательно, она придумывает все новые поводы для обострения геополитической ситуации в Европе. Так, российский депутат Федоров решил вынести на рассмотрение Госдумы законопроект о "отмене" независимости Литвы.

Обратите внимание – Еврокомиссия будет рекомендовать Украине статус кандидата в ЕС: детали в видео