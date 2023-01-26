В Винницкой области есть попадание вражеских ракет

Российские военные 26 января нанесли массированный ракетный удар по Украине. Известно, что во время атаки прилет зафиксировали в Винницкой области.

Об этом сообщили представители местных властей. Рассказываем, что известно о попадании и есть ли жертвы и пострадавшие.

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Оперативные службы – на месте

Как отметил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, в области зафиксировано попадание ракет. К счастью, обошлось без пострадавших. Он также добавил, что на месте работают все оперативные службы.

Прилеты зафиксировали в Одесской области

Отметим, что в 09:27 "Суспільне" сообщило, что в Одесском районе в небо поднялся дым. Позже поступило еще несколько уведомлений, рассказывающих о взрывах в области.

В 09:40 monitor сообщил о работе ПВО. А еще через минуту местные корреспонденты рассказали, что снова раздались взрывы.

Вскоре местные телеграм-каналы отметили, что в области может быть 4 – 5 прилетов. Причем враг запускал ракеты так, чтобы они намеренно кружили и позволяли определять, где находится украинская ПВО.

По состоянию на 10:00 стало известно, что в результате прилетов в Одессе частично исчезло водоснабжение. Об этом рассказали сами местные жители.

А уже в 10:19 глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук подробнее рассказал о прилетах. По имеющейся информации, повреждения получили 2 объекта критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Киеве раздался мощный взрыв

Около 10:00 жителей столицы потрясли мощные взрывы. О них рассказали корреспонденты 24 Канала, а вскоре это подтвердил глава городского совета Виталий Кличко.

Позже он добавил, что взрывы прогремели в Днепровском районе столицы. Что касается подробностей, то их он пообещал предоставить позже.

Как рассказывают в сети, взрывов было несколько. Причем хорошо их было слышно именно в центре Киева. Также уже распространяют фото, где можно увидеть, как в небо поднимается дым.

Напоминаем, что ни в коем случае нельзя снимать на фото и видео работу ПВО. Если такой соблазн у вас возник, то ни в коем случае не выкладывайте материалы в сеть. Помните, что таким образом вы можете помогать врагу корректировать огонь.