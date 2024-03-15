Виницкую область ночью атаковали дроны: количество жертв выросло

Оккупанты в ночь на 15 марта атаковали территорию Украины "Шахедами". К сожалению, один из "Шахедов" попал в жилой дом в Винницкой области.

Ночью оккупанты нанесли удар по жилому дому в Винницкой области. Четыре человека были госпитализированы, но один человек, к сожалению, погиб на месте.

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Враг атаковал Винницкую область

Председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, о том, что в результате ночной атаки дронов, количество погибших возросло.

Только что стало известно, что в больнице умерла женщина,

– отметил Борзов.

В ГСЧС также сообщили, что 2 человека были спасены из-под завалов и переданы медикам.

Кроме того, в Тульчинской общине из-за падения обломков БПЛА поврежден еще один жилой дом. Два человека получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Оккупанты выпустили по территории Украины 27 "Шахедов"