Виницкую область ночью атаковали дроны: количество жертв выросло
Источник:Винницкая ОВА
Оккупанты в ночь на 15 марта атаковали территорию Украины "Шахедами". К сожалению, один из "Шахедов" попал в жилой дом в Винницкой области.
Ночью оккупанты нанесли удар по жилому дому в Винницкой области. Четыре человека были госпитализированы, но один человек, к сожалению, погиб на месте.
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Враг атаковал Винницкую область
Председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, о том, что в результате ночной атаки дронов, количество погибших возросло.
Только что стало известно, что в больнице умерла женщина,
– отметил Борзов.
В ГСЧС также сообщили, что 2 человека были спасены из-под завалов и переданы медикам.
Кроме того, в Тульчинской общине из-за падения обломков БПЛА поврежден еще один жилой дом. Два человека получили травмы и были госпитализированы в больницу.
Оккупанты выпустили по территории Украины 27 "Шахедов"
- Силами обороны было уничтожено 27 вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед". Это произошло на территориях Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской областей.
- Оккупанты также атаковали 7-ю зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 – по Харьковской и Донецкой области, одной управляемой авиационной ракетой Х-59 – по Полтавщине.
- Большую часть "Шахедов" удалось сбить на подступах к Киеву. Там ПВО уничтожило 15 дронов.