В Волчанске и Казачьей Лопани уже развевается украинский флаг – российский в мусорнике
Вооруженные Силы Украины продолжают наступление в Харьковской области и освобождают населенные пункты, которые были под оккупацией. Украинский флаг уже развевается вблизи границы с россией.
В Волчанске устанавливают украинские флаги
В воскресенье, 11 сентября, в социальных сетях появилось фото и видео из города Волчанск, который неподалеку от границы с россией, пишет 24 канал. Там уже развевается украинский флаг.
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Зато российский триколор поместили туда, где его место – в мусорнике.
Российский флаг в помойке в Волчанске: видео
Сообщается, что освобождение Волчанска и Великого Бурлука крайне важно для Украины. В частности, эти населенные пункты позволяли россии получить контроль над железной дорогой и автомобильными дорогами в регионе.
Загадочная надпись появилась в телеграме главы Офиса Президента Андрея Ермака. Он опубликовал эмодзи волка. Вероятно, Ермак намекает на Волчанск.
Для российской армии это крайне большая неудача, когда для ВСУ – серьезная победа. Не так давно россияне убегали из Купянска в Волчанск. Они даже объявили этот город центром оккупированной Харьковской области.
Также украинский флаг подняли в Казачьей Лопани, что почти на самой границе с россией. Казачья Лопань и Липцы считались плацдармом, с которого россияне планировали развивать атаку на Харьков.
Наступление ВСУ в Харьковской области
- Украинские военные проводят наступление сразу на нескольких направлениях, в частности в Харьковской области. В Американском институте по изучению войны сообщили, что ВСУ продвинулись на 70 километров и освободили более 3 000 километров.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 11 сентября сообщил, что до выхода на государственную границу осталось 50 километров. По его словам, на Харьковском направлении ВСУ начали продвигаться не только на юг и восток, но и на север.
- Украинские военные уже освободили немало населенных пунктов. Вечером 10 сентября появилась информация, что из-под российской оккупации освободили Изюм.
- Накануне президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Харьковской области деоккупировали Василенково и Артемовку. Украинский флаг взвился в Купянске, а также сине-желтый флаг подняли в Балаклее.
- В субботу, 10 сентября, ВСУ освободили Великую Камышеваху. 11 сентября Валерий Залужный сообщил, что ВСУ освободили Байрак, Новую Гусаровку, Щуровку и Ольховатку.
Вниманию – карта боевых действий по состоянию на 11 сентября: смотрите видео