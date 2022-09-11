В Волчанске и Казачьей Лопани уже развевается украинский флаг – российский в мусорнике

Вооруженные Силы Украины продолжают наступление в Харьковской области и освобождают населенные пункты, которые были под оккупацией. Украинский флаг уже развевается вблизи границы с россией.

В Волчанске устанавливают украинские флаги

В воскресенье, 11 сентября, в социальных сетях появилось фото и видео из города Волчанск, который неподалеку от границы с россией, пишет 24 канал. Там уже развевается украинский флаг.

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Зато российский триколор поместили туда, где его место – в мусорнике.

Российский флаг в помойке в Волчанске: видео

Сообщается, что освобождение Волчанска и Великого Бурлука крайне важно для Украины. В частности, эти населенные пункты позволяли россии получить контроль над железной дорогой и автомобильными дорогами в регионе.

Загадочная надпись появилась в телеграме главы Офиса Президента Андрея Ермака. Он опубликовал эмодзи волка. Вероятно, Ермак намекает на Волчанск.

Для российской армии это крайне большая неудача, когда для ВСУ – серьезная победа. Не так давно россияне убегали из Купянска в Волчанск. Они даже объявили этот город центром оккупированной Харьковской области.

Также украинский флаг подняли в Казачьей Лопани, что почти на самой границе с россией. Казачья Лопань и Липцы считались плацдармом, с которого россияне планировали развивать атаку на Харьков.

Наступление ВСУ в Харьковской области

Вниманию – карта боевых действий по состоянию на 11 сентября: смотрите видео