Взрывы в Воронеже и российские обстрелы прифронтовых территорий: хронология 692 дня войны
Украинские военные дают достойный отпор врагу на всех участках фронта. В то же время, россияне не перестают пытаться захватить наши территории и восстановить уже утраченные позиции.
Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 692 дня. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.
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Генерал США Бен Ходжес прокомментировал якобы планы президента России Владимира Путина воевать в Украине в течение 5 лет. По его словам, Путин не заинтересован в переговорах, пока не достигнет всех своих целей, в частности, уничтожения НАТО и Украины. Генерал отметил, что Путину не нужно беспокоиться о том, что думают россияне, потому что он не участвует ни в каких легитимных выборах. Также ему не нужно беспокоиться о том, что СМИ бросят ему вызов. Годжес убежден, что Россия терпит крах раньше Украины. Он подчеркнул, что если бы Запад лучше работал над санкциями и изолировал Россию от ее основных союзников, то даже русский народ не мог мириться с войной и продолжать ее. По сообщениям российского ведомства, в ночь на 16 января две российские области, Воронежскую и Белгородскую, атаковали 12 беспилотников. Конечно, Россия отчиталась о блестящей работе ПВО. Кроме того, страна-агрессорка традиционно обвинила в атаке Украину. В течение дня россияне совершили 23 обстрела приграничья Сумской области. Зафиксировано 110 взрывов. 6 января ночью в Воронеже прозвучала серия взрывов. Об этом в местных телеграмм-каналах начали жаловаться сами жители страны-агрессорки. Предварительно работала ПВО и пролетали БПЛА. Известно, что взрывы слышали жители Юго-Западного района и Шилово. Также жители Воронежа жаловались, что от громких взрывов буквально тряслись стекла. Сначала писали об от 5 до 9 взрывов, а позже – о 15. Но это еще не все, ведь сетовали на яркие вспышки.
Годжес прокомментировал планы Путина вести войну 5 лет
Российское минобороны заявляет об атаке дронами
Россияне били по Сумщине
В Воронеже прогремели взрывы
Генерал США Бен Ходжес прокомментировал якобы планы президента России Владимира Путина воевать в Украине в течение 5 лет. По его словам, Путин не заинтересован в переговорах, пока не достигнет всех своих целей, в частности, уничтожения НАТО и Украины.
Генерал отметил, что Путину не нужно беспокоиться о том, что думают россияне, потому что он не участвует ни в каких легитимных выборах. Также ему не нужно беспокоиться о том, что СМИ бросят ему вызов.
Годжес убежден, что Россия терпит крах раньше Украины. Он подчеркнул, что если бы Запад лучше работал над санкциями и изолировал Россию от ее основных союзников, то даже русский народ не мог мириться с войной и продолжать ее.
По сообщениям российского ведомства, в ночь на 16 января две российские области, Воронежскую и Белгородскую, атаковали 12 беспилотников.
Конечно, Россия отчиталась о блестящей работе ПВО. Кроме того, страна-агрессорка традиционно обвинила в атаке Украину.
В течение дня россияне совершили 23 обстрела приграничья Сумской области. Зафиксировано 110 взрывов.
6 января ночью в Воронеже прозвучала серия взрывов. Об этом в местных телеграмм-каналах начали жаловаться сами жители страны-агрессорки.
Предварительно работала ПВО и пролетали БПЛА. Известно, что взрывы слышали жители Юго-Западного района и Шилово.
Также жители Воронежа жаловались, что от громких взрывов буквально тряслись стекла. Сначала писали об от 5 до 9 взрывов, а позже – о 15. Но это еще не все, ведь сетовали на яркие вспышки.