Взрывы в Воронеже и российские обстрелы прифронтовых территорий: хронология 692 дня войны

Украинские военные дают достойный отпор врагу на всех участках фронта. В то же время, россияне не перестают пытаться захватить наши территории и восстановить уже утраченные позиции.

Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 692 дня. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.

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