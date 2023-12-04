Российские СМИ пишут, что виноват водитель грузовика. Читайте на 24 Канале, что известно о ДТП в Воронежской области с росгвардейцами.

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Что известно о ДТП с росгвардейцами

Авария произошла в Бобровском районе Воронежской области на трассе М4 "Дон".

Водитель фуры не учел погодные условия и свои габариты, превысил скорость и влетел в колонну Росгвардии из трех автобусов, трех "Уралов" и двух машин сопровождения,

– пишут россияне.

Фактически грузовик протаранил колонну Росгвардии. На фото видны последствия этого ДТП.

ДТП с росгвардейцами в Воронежской области / Фото из российских телеграм-каналов

Видео с камер наблюдения, обнародованное телеграм-каналами, демонстрирует, что фура начала сворачивать, пока не въехала в колонну Росвагвардии. После ДТП из автобусов начинают выбегать люди.

Момент аварии с росгвардейцами в Воронежской области: смотрите видео

Еще один ролик записали уже пользователи. На нем мужчина сетует: "Солдатики разбежались... Ну как так-то?!" Слышно сирены полиции и скорой.

Последствия ДТП с росгвардейцами в Воронежской области: смотрите видео

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Сколько россиян пострадало

В результате ДТП с росгвардейцами один человек погиб, это пассажир фуры. Данные о пострадавших росгвардейцах разошлись: кто-то пишет о четырех, кто-то – о пяти пострадавших. Некоторые приводят цифру в шесть жертв: пятеро росгвардейцев и сам водитель. Работники Росгвардии в больнице с травмами разной степени тяжести.

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Росгвардия есть и во временно оккупированном Крыму

Ранее сообщалось о том, что партизаны проникли в часть Росгвардии в оккупированном Крыму. Речь идет о работе "Атеш" в Евпатории.