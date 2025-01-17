Пожар на нефтебазе под Воронежем увеличивается, его не могут потушить, –СМИ

В России пылает нефтебаза в Воронежской области. Пожар не просто не могут потушить, а он увеличивается.

На территории Лискинского района Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на нефтебазе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Смотрите также Российская армия больше, чем все европейские вместе взятые, – Зеленский

Возгорание не могут ликвидировать

В ночь на 16 января нефтебазу атаковали дроны. В результате повреждены четыре резервуара с топливом. В результате удара БпЛА загорелся пожар. Российские пожарные не могли вовремя начать тушить пожар из-за опасности повторных атак БпЛА.

Нефтебаза пылает второй день.

В Воронежской области горит нефтебаза: смотрите видео

Вечером 15 января удар беспилотника спровоцировал возгорание на нефтебазе возле города Лиски. К тушению огня уже вчера были привлечены пожарные поезда.

За ночь распространения огня не допущено. Для более оперативного устранения последствий атаки БпЛА на территории района введен режим ЧС,

– пояснил губернатор Воронежской области.

Ликвидацию пожара осложняет то, что ближайший пожарный гидрант расположен в 8 километрах от нефтебазы.