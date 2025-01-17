На території Ліскинського району Воронезької області ввели режим надзвичайної ситуації через пожежу на нафтобазі. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.

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Займання не можуть ліквідувати

Вночі проти 16 січня нафтобазу атакували дрони. В результаті пошкоджено чотири резервуари з паливом. Внаслідок удару БпЛА зайнялась пожежа. Російські пожежники не могли вчасно розпочати гасити пожежу через небезпеку повторних атак БпЛА.

Нафтобаза палає другий день.

У Воронезькій області горить нафтобаза: дивіться відео

Увечері 15 січня удар безпілотника спровокував спалах на нафтобазі біля міста Ліски. До гасіння вогню вже вчора було залучено пожежні потяги.

За ніч розповсюдження вогню не допущено. Для більш оперативного усунення наслідків атаки БпЛА на території району запроваджено режим НС,

– пояснив губернатор Воронезької області.

Ліквідацію пожежі ускладнює те, що найближчий пожежний гідрант розташований за 8 кілометрів від нафтобази.