В воздушном пространстве Украины находятся около 20 ракет, – глава Хмельницкой ОВА
Источник:Сергей Гамалий
Во время воздушной тревоги в воздушном пространстве Украины находилось ориентировочно 20 российских ракет. Власти призвали людей находиться в укрытиях к отбою.
По данным главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия, такая ситуация была по состоянию на 13:48 31 декабря. Он предупредил о возможных запусках ракет.
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В воздушном пространстве Украины ориентировочно 20 ракет! Возможны повторные запуски!
– заявил Гамалий.
Он призвал людей находиться в укрытиях. По данным Суспільного, уже в ориентировочно в 14 часов 31 декабря в Хмельницкой области прогремели взрывы.
Ориентировочно в 14:16 глава областной военной администрации Сергей Гамалий подтвердил, что в регионе есть "прилеты". Он пообещал рассказать детали со временем.
В местном телеграмм-канале опубликовали видео, на котором слышны звуки взрывов.
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Два человека ранены
Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что город Хмельницкий российские захватчики атаковали ракетами.
Ранены два человека,
– сообщил заместитель Андрея Ермака.
Массированная атака по Украине: коротко
- Ориентировочно в 12:38 31 декабря на всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Людей призывали находиться в укрытиях.
- Впоследствии Виталий Кличко подтвердил, что россияне атаковали столицу Украины. Мэр Киева заявил, что один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах. Позже уточнил, что, по предварительной информации, в Соломенском районе один человек погиб. Еще несколько пострадали.
- Кроме того, предварительно известно, что взрывы также раздавались в Николаевской области, Запорожье. Также известно о работе ПВО в Житомирской, Винницкой, Харьковской, Тернопольской и Херсонской областях. Подробнее читайте по ссылке.