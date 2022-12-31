В воздушном пространстве Украины находятся около 20 ракет, – глава Хмельницкой ОВА

Во время воздушной тревоги в воздушном пространстве Украины находилось ориентировочно 20 российских ракет. Власти призвали людей находиться в укрытиях к отбою.

По данным главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия, такая ситуация была по состоянию на 13:48 31 декабря. Он предупредил о возможных запусках ракет.

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В воздушном пространстве Украины ориентировочно 20 ракет! Возможны повторные запуски!

– заявил Гамалий.

Он призвал людей находиться в укрытиях. По данным Суспільного, уже в ориентировочно в 14 часов 31 декабря в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Ориентировочно в 14:16 глава областной военной администрации Сергей Гамалий подтвердил, что в регионе есть "прилеты". Он пообещал рассказать детали со временем.

В местном телеграмм-канале опубликовали видео, на котором слышны звуки взрывов.

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Два человека ранены

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что город Хмельницкий российские захватчики атаковали ракетами.

Ранены два человека,

– сообщил заместитель Андрея Ермака.

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