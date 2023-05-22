В Воздушных силах подтвердили успешное приземление вражеского Су-35 в Херсонской области
Источник:Воздушные силы ВСУ
Враг потерял еще один свой самолет. "Отрицательный взлет" произошел 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области.
Речь идет о самолете Су-35. Детали сообщили в воздушных силах ВСУ.
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Еще минус один вражеский самолет! В конце суток 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области "отрицательный взлет" потерпел российский истребитель Су-35. Обстоятельства утилизации российского самолета уточняются,
– отметили в Воздушных силах ВСУ.
Су-35 мог лететь бомбить Украину
Начальник пресс-службы в Силах обороны Херсона Дмитрий Плетенчук заявил, что вражеский Су-35 предварительно хотел пустить ракеты по южным областям Украины, в частности по Херсону.
Известно, что вражеский Су-35 упал в море, пилоты погибли на месте.
"Самолетопад" в России
13 мая российское ПВО мощно отработало по своей же авиации. В частности, на Брянщине сбили Су-35. В тот же день в Брянской области разбился еще один самолет – Су-34, а также 2 вертолета Ми-8.
Все эти 4 российских самолета и вертолета, потерпевшие крушение в Брянской области, входили в одну авиагруппу. Они должны были нанести удары по Украине, в частности, на территории Черниговской области.Обратите внимание! Для России уничтожение авиации вместе с пилотами – серьезный ущерб. Дело в том, что подготовка пилотов не только дорого стоит, но и требует много лет.