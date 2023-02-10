В Воздушных силах показали, как с ПЗРК сбили российскую ракету: невероятное видео
Источник:Воздушные Силы ВС Украины
Российские оккупанты 10 февраля нанесли массированный ракетный удар по украинским городам. Одну из ракет наши защитники сбили с ПЗРК.
Об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ. Защитники обнародовали мощное видео своей мастерской работы.
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Украинские воины сбили ракету оккупантов из ПЗРК
Воины мобильной огневой группы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования "Юг" мощно отработали во время массированного ракетного удара 10 февраля. Бойцы точным выстрелом из ПЗРК сбили российскую крылатую ракету на Юге страны.
На видео – боевая работа воинов и его результат. Продолжаем выполнять боевые задания и уничтожаем врага на украинском небе!
– говорится в сообщении.
Смотрите видео, как защитник сбил ракету
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Массированная ракетная атака 10 февраля: коротко
- Глава Львовской ОВА Максим Козицкий около 15:00 отметил, что одна из вражеских ракет упала вблизи санатория недалеко от Львова. Взрывная волна повредила окна здания. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет.
- В свою очередь, в Укрэнерго назвали главные цели Кремля. Энергетики отметили, что это уже 14-я массированная ракетная атака. Россияне хотели повредить, прежде всего, электростанции и объекты высоковольтной сети.
- По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, российские "Калибры" в 10:18 пересекли воздушное пространство соседей Украины – Молдовы и страны НАТО Румынии.
- Провокацию оккупантов подтвердили в Минобороны Молдовы. Министр иностранных дел и европейской интеграции страны срочно вызвал посла России в Молдове. Также ведомство призвало Россию прекратить военную агрессию.