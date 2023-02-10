В Воздушных силах показали, как с ПЗРК сбили российскую ракету: невероятное видео

Российские оккупанты 10 февраля нанесли массированный ракетный удар по украинским городам. Одну из ракет наши защитники сбили с ПЗРК.

Об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ. Защитники обнародовали мощное видео своей мастерской работы.

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Украинские воины сбили ракету оккупантов из ПЗРК

Воины мобильной огневой группы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования "Юг" мощно отработали во время массированного ракетного удара 10 февраля. Бойцы точным выстрелом из ПЗРК сбили российскую крылатую ракету на Юге страны.

На видео – боевая работа воинов и его результат. Продолжаем выполнять боевые задания и уничтожаем врага на украинском небе!

– говорится в сообщении.

Смотрите видео, как защитник сбил ракету

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