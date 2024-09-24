В Воздушных силах прокомментировали сообщение о цели из Беларуси днем

Днем 24 сентября появилась информация, что воздушное пространство Украины нарушило белорусский самолет Як-130. В Воздушных силах прокомментировали сообщение о цели из Беларуси.

Там опровергли эту информацию. По сообщению Воздушных сил, нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси не было.

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Что известно о ситуации с зафиксированной целью из Беларуси

В Воздушных силах предполагается, что было применено радиолокационное помеха.

Факт нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси не установлен. Вероятно было применено радиолокационное помеха,

– написали военные.

Напомним, что в 14:28 в северных областях Украины объявили воздушную тревогу из-за неизвестной воздушной цели из Беларуси. Об этом также сообщали в Воздушных силах.

Впоследствии мониторинговые телеграмм-каналы заявили, что границу с Украиной со стороны Беларуси пересек учебно-боевой самолет Як-130 вблизи населенного пункта Дятлык Наровлянского района Гомельской области. Фиксировали цель на границе Киевской и Житомирской областей.

В 14:46 раздался отбой. А уже вечером, в 17:27, Воздушные силы разъяснили эту ситуацию.