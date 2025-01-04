В ВСУ объяснили, какое стратегическое преимущество имеют украинцы в обороне Часового Яра

Российская армия продолжает штурм украинских позиций вблизи Часового Яра. Этот город – желанная для врага цель в Донецкой области.

Однако ВСУ держат оборону даже в руинах, ведь имеют определенное преимущество. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командира подразделения 24-й отдельной механизированной бригады Богдана в интервью Суспильному.

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Оборона Часового Яра продолжается

По словам командира, даже в руинах можно эффективно обороняться, если все обустроить – подготовить здания и окопы. Успех зависит от инженерных решений и смекалки.

В сложившейся ситуации, вести оборонительный бой выгоднее именно на нашем направлении. Стратегическое преимущество здесь – канал, который затрудняет передвижение противника и использование им бронетехники.

Часов Яр – это высота. Это для них очень важный город и в плане военном, и в политическом, потому что это прямые, скажем так, ворота на Константиновку, Дружковку и Краматорск,

– убежден Богдан.

Он добавляет, что защитникам не хватает боеприпасов, прежде всего артиллерийских. А у противника сейчас большое преимущество в дронах.

Критической проблемой остается личный состав. Бойцы на позициях истощены как морально, так и физически, им необходим отдых и замена. Подразделения испытывают значительную нехватку военных, особенно мотивированных.

К слову, командир подразделения 24-й ОМБр также рассказал, что против одной украинской бригады на этом направлении стоит целая дивизия россиян – около 10 тысяч военных.

По словам военного, худший сценарий относительно Часового Яра – такой же, как и для других украинских городов, которые пытаются захватить оккупанты. Но город держится.