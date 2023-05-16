В ВСУ отреагировали на заявления России о "поражении ЗРК Patriot"

Российские пропагандисты поспешили заявить, что во время ночной ракетной атаки Киева 16 мая "высокоточным ударом гиперзвукового комплекса "Кинжал" был поражен зенитный ракетный комплекс Patriot".

На это уже отреагировал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

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Он заявил, что ВСУ не будет комментировать информацию российского Минобороны о якобы поражении зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Оставим без комментариев. Не будем комментировать российские источники,

– сказал он на брифинге.

Заметим, что никаких подробностей или дополнительной информации в подтверждение якобы сбивания Patriot российские военные не привели.

Ранее в этом месяце, 6 мая, командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук называл "историческим событием" то, что 4 мая удалось сбить гиперзвуковую ракету "Кинжал", которая, по утверждениям российской стороны, не имеет аналогов в мире и не может быть сбита. Отдельно командующий указывал, что это удалось сделать с помощью американской системы Patriot.

"Кинжал" – это одна из новейших российских ракет, носителем которой является самолет МиГ-31К, часто взлетающий в Беларуси.

Массированная атака 16 мая: главное