В ВСУ подтвердили успешный удар по командному пункту Черноморского флота России

Утром 20 сентября ВСУ нанесли успешный удар по временно оккупированному Крыму. Наши воины поразили командный пункт россиян.

Удар был нанесен возле оккупированного Севастополя. Ранее представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил удар по Крыму и пообещал, что детали будут обнародованы ВСУ и Генштабом. Пока что ВСУ очень лаконичны, поэтому ждем подробностей.

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Что известно о селе Верхнесадовое, где нанесли удар

Командный пункт россиян располагался возле Верхнесадового вблизи оккупированного Севастополя.

Село Верхнесадовое всегда было крымскотатарским и называлось Дуванкой. На 1944 год, когда крымских татар депортировали с их родины, абсолютное большинство населения составляли именно крымские татары. В 1945 году советские власти переименовали село в Верхнесадовое.

В населенном пункте проходит дорога Симферополь – Севастополь и есть железнодорожная станция.

Ранее сегодня так называемый "губернатор" Севастополя заявил об атаке беспилотников и якобы успешной работе ПВО. По его словам, вблизи населенных пунктов Верхнесадовое и Кача будто бы упали сбитые дроны, там возникли пожары. Как видим, на самом деле российская пе-ве-о дырявая.