Украина получила ЗРК Crotale от Франции: какие цели смогут уничтожать ВСУ

Украина получила от Франции две батареи ЗРК Crotale, которые усилят нашу противовоздушную оборону. В ВСУ рассказали, для каких целей предназначен ЗРК Crotale.

Передачу Украине французских зенитных ракетных комплексов в эфире телемарафона объявил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что дальность ЗРК Crotale не велика.

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Украина получила средства для борьбы с "шахидами"

Юрий Игнат рассказал, что эти комплексы помогут прежде всего уничтожать беспилотники российских военных, как и остальные ЗРК, находящиеся в сухопутных войсках.

Спикер Воздушных сил ВСУ отметил работу американских ЗРК Avenger и немецких Gepard. По его словам, немецкие Gepard эффективно работают против "шахидов".

Кроме того, он напомнил, что британский премьер Риши Сунак 19 ноября сообщил, что Украина получит от Британии 120 зенитных систем. По словам Игната, это усугубит ПВО сухопутных войск.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что зенитные ракетные комплексы – это первый эшелон обороны – "то, что будет встречать" враждебные цели.

Игнат подчеркнул, что у Украины такое количество разноплановых систем, что раньше в ВСУ не могли даже мечтать. В то же время он подчеркнул, что в Украине не скрывают, что систем ПВО, предоставляемых партнерами, все еще мало.

Сколько системы ПВО нужно Украине

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, сколько и в каком оружии нуждается Украина. По его словам, ВСУ нуждаются в 10 – 15 системах противовоздушной обороны для закрытия неба.

Также Михаил Подоляк отметил, что нужно Украине, чтобы закончить войну. В частности: от 150 до 200 танков, около 300 бронеавтомобилей, сотни артиллерийских систем и 50 – 70 реактивных систем залпового огня.

Отметим, что в скором времени на боевое дежурство заступит американская система Hawk, которую Украина получила от Испании. Испанское правительство решило предоставить Силам обороны 4 такие системы.

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