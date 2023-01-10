В ВСУ рассказали о новой потере российского флота
Источник:"Украинская правда"
Вооруженные Силы Украины рассказали, что поразили катер россиян на Днепре. Это произошло в районе острова Беллогрудый Херсонской области.
Нового успеха ВСУ добились за прошедшие сутки 9 января. Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Эрин рассказал, какими средствами удалось поразить вражескую цель.
Заметьте Лишились корабля и более 700 оккупантов: потери врага по состоянию на 10 января
Что известно о сбитом катере россиян
Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления рассказал, что российский катер на Днепре поразили Силы обороны Таврического направления.
Это произошло на Днепре в районе острова Белогрудый, поражение произведено артиллерийскими средствами,
– рассказал Евгений Эрин.
Следует заметить, что в утренней сводке Генштаба ВСУ 10 января появилась информация о том, что число пораженных катеров и кораблей врага уже выросло с 16 до 17 единиц. Однако тогда в Генеральном штабе подробную информацию не предоставили.
Где ориентировочно ликвидировали вражеский катер: смотрите на карте
Большие потери врага
Только за последние сутки ВСУ ликвидировали уже 710 единиц личного состава врага. Более того, с 24 февраля 2022 года россияне уже потеряли 112 тысяч 470 бойцов. Огромны и потери вражеской техники. В частности:
- танков – 3 084 (+4);
- боевых бронированных машин – 6 154 (+7);
- артиллерийских систем – 2 073 (+4);
- РСЗО/MLRS – 434 (+0);
- средств ПВО – 217 (+0);
- самолетов – 285 (+0);
- вертолетов – 275 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 860 (+4);
- крылатых ракет – 723 (+0);
- кораблей/катеров – 17 (+1);
- автомобильной техники и автоцистерн – 4817 (+8);
- специальной техники – 183 (+0).
Последние новости о потерях россиян
- В России скрыли имена погибших военнослужащих в Макеевке, куда пришел "хлопок" в Новогоднюю ночь. Мол, этими данными могут воспользоваться "иноагенты".
- Однако известно, что 9 января во вражеской стране уже начали хоронить погибших в Макеевке. Следует заметить, что там Россия потеряла ориентировочно 600 единиц личного состава.
- Кроме того, фуру тел погибших оккупантов 9 января привезли в Мелитополь. По данным мэра Ивана Федорова, их выгружали в местный морг: "Где-то разорванные тела разгрузили насыпью, заняв весь морг".