В ВСУ рассказали о новой потере российского флота

10 января 2023, 11:56
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Источник:

"Украинская правда"

Вооруженные Силы Украины рассказали, что поразили катер россиян на Днепре. Это произошло в районе острова Беллогрудый Херсонской области.

Нового успеха ВСУ добились за прошедшие сутки 9 января. Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Эрин рассказал, какими средствами удалось поразить вражескую цель.

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Что известно о сбитом катере россиян

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления рассказал, что российский катер на Днепре поразили Силы обороны Таврического направления.

Это произошло на Днепре в районе острова Белогрудый, поражение произведено артиллерийскими средствами,
– рассказал Евгений Эрин.

Следует заметить, что в утренней сводке Генштаба ВСУ 10 января появилась информация о том, что число пораженных катеров и кораблей врага уже выросло с 16 до 17 единиц. Однако тогда в Генеральном штабе подробную информацию не предоставили.

Где ориентировочно ликвидировали вражеский катер: смотрите на карте

Большие потери врага

Только за последние сутки ВСУ ликвидировали уже 710 единиц личного состава врага. Более того, с 24 февраля 2022 года россияне уже потеряли 112 тысяч 470 бойцов. Огромны и потери вражеской техники. В частности:

  • танков – 3 084 (+4);
  • боевых бронированных машин – 6 154 (+7);
  • артиллерийских систем – 2 073 (+4);
  • РСЗО/MLRS – 434 (+0);
  • средств ПВО – 217 (+0);
  • самолетов – 285 (+0);
  • вертолетов – 275 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 860 (+4);
  • крылатых ракет – 723 (+0);
  • кораблей/катеров – 17 (+1);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4817 (+8);
  • специальной техники – 183 (+0).

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Автор: Діана Квасневська