В ВСУ рассказали о новой потере российского флота

Вооруженные Силы Украины рассказали, что поразили катер россиян на Днепре. Это произошло в районе острова Беллогрудый Херсонской области.

Нового успеха ВСУ добились за прошедшие сутки 9 января. Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Эрин рассказал, какими средствами удалось поразить вражескую цель.

Заметьте Лишились корабля и более 700 оккупантов: потери врага по состоянию на 10 января

Что известно о сбитом катере россиян

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления рассказал, что российский катер на Днепре поразили Силы обороны Таврического направления.

Это произошло на Днепре в районе острова Белогрудый, поражение произведено артиллерийскими средствами,

– рассказал Евгений Эрин.

Следует заметить, что в утренней сводке Генштаба ВСУ 10 января появилась информация о том, что число пораженных катеров и кораблей врага уже выросло с 16 до 17 единиц. Однако тогда в Генеральном штабе подробную информацию не предоставили.

Где ориентировочно ликвидировали вражеский катер: смотрите на карте

Большие потери врага

Только за последние сутки ВСУ ликвидировали уже 710 единиц личного состава врага. Более того, с 24 февраля 2022 года россияне уже потеряли 112 тысяч 470 бойцов. Огромны и потери вражеской техники. В частности:

танков – 3 084 (+4);

боевых бронированных машин – 6 154 (+7);

артиллерийских систем – 2 073 (+4);

РСЗО/MLRS – 434 (+0);

средств ПВО – 217 (+0);

самолетов – 285 (+0);

вертолетов – 275 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 860 (+4);

крылатых ракет – 723 (+0);

кораблей/катеров – 17 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн – 4817 (+8);

специальной техники – 183 (+0).

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