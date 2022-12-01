И тамада хороший, и конкурсы веселые: в ВСУ показали, как с юмором уничтожают врага

Воины Украины уверенно выгоняют русскую сволочь из нашей земли. И в пылу боя находят место для юмора.

Ярко это показали в телеграм-канале Сухопутных войск ВСУ. Так, на видео украинские военные оценивали выстрел из гаубицы.

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Оценки жюри

Так, трое военных выставили свои оценки команде, отправившей "подарок" нашим врагам. Исполнение, яркость и точность заслужили оценки на 4, 5 и, конечно же, 10 баллов. А также улыбки наших защитников.

Верим, что этот подарок стал и взрывной неожиданностью для оккупантов, посмевших зайти с оружием в руках в Украину и убивать наш народ.

Жюри оценило выстрел украинских защитников: видео

Потери России по состоянию на 1 декабря

Отметим, успехи воинов Украины с благодарностью оценивает и украинский народ. Так, только за последние сутки они отправили проверить, как там дела у Кобзона и Стремоусова, 560 захватчиков. Поэтому общее количество ликвидированных оккупантов сегодня составляет 89 440 человек.

Также уверенно военные уничтожают и вражескую технику. Так, за сутки удалось избавиться от:

1 танка (2915 единиц в целом),

5 боевых бронированных машин (5877),

2 артиллерийских систем (1904),

12 единиц автомобильной техники и автоцистерн (4441).



Потери врага на 1 декабря / фото Генштаб ВСУ

Дела у оккупантов не очень

Россия не была готова к такой затяжной войне, поэтому миф о "второй армии мира" трещит. Так, украинские воины все чаще берут трофейную технику в позорном состоянии. Попадаются даже гаубицы времен Второй мировой войны.

Также у россиян заканчиваются и иранские беспилотники-камикадзе, которыми они раньше активно атаковали Украину. В частности, такое мнение высказал спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Однако предполагается, что Россия может либо ожидать новой партии, либо готовить собственное производство.

Усугубляется положение русских солдат также и с наступлением холодов. Так, украинский беспилотник разведывал позиции оккупанта и обнаружил неожиданность – не только позиции врага, но и замерзших в окопах российских солдат.

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