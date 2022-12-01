Яскраво це показали у телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ. Так, на відео українські військові оцінювали постріл з гаубиці.

Варте уваги ЗСУ побили рекорд з заповнення "чорних пакетів" ворогами у листопаді

Оцінки жюрі

Так, троє військових виставили свої оцінки команді, яка відправила "подарунок" нашим ворогам. Виконання, яскравість та точність заслужили на оцінки на 4, 5 та, звісно ж, 10 балів. А також посмішки наших захисників.

Віримо, що цей подарунок став й вибуховою несподіванкою для окупантів, які посміли зайти зі зброєю у руках в Україну та вбивати наш народ.

Жюрі оцінило постріл українських захисників: відео

Втрати Росії станом на 1 грудня

Зазначимо, що успіхи воїнів України з вдячністю оцінює й український народ. Так, лише за останню добу вони відправили перевірити, як там справи у Кобзона та Стрємоусова, 560 загарбників. Через це загальна кількість ліквідованих окупантів сьогодні становить 89 440 осіб.

Також впевнено військові знищують й ворожу техніку. Так, за добу вдалося позбутися:

1 танка (2915 одиниць загалом),

5 бойових броньованих машин (5877),

2 артилерійських систем (1904),

12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (4441).



Втрати ворога станом на 1 грудня / фото Генштаб ЗСУ

Справи в окупантів не дуже

Росія не була готова до такої затяжної війни, тому міф про "другу армію світу" тріщить. Так, українські воїни все частіше беруть трофейну техніку в ганебному стані. Попадаються навіть гаубиці часів Другої світової війни.

Також у росіян закінчуються й іранські безпілотники-камікадзе, якими вони раніше активно атакували Україну. Зокрема таку думку висловив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат. Однак припускають, що Росія може або очікувати нової партії, або готувати власне виробництво.

Погіршується становище російських солдат також і з настанням холодів. Так, український безпілотник розвідував позиції окупанта та виявив несподіванку – не лише позиції ворога, а й замерзлих в окопах російських солдат.

Цікаво – окупанти бідкаються, що вже не можуть більше воювати: дивитись відео