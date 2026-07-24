В ВСУ запрещено проведение публичных мероприятий, – Игнат о ударе по полигону в Киевской области

В Военно-воздушных силах подчеркнули, что в ВСУ уже давно запрещено проводить массовые и публичные мероприятия из соображений безопасности. Украинцев призвали максимально серьезно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщил представитель Военно-воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Что сказал Игнат о ракетном ударе в Киевской области?

После российской ракетной атаки днем ​​24 июля Игнатий призвал украинцев всегда реагировать на сигналы воздушной тревоги. Он отметил, что Россия применяет баллистические ракеты не только ночью, но и днем, а ее целями становится, в частности, гражданская инфраструктура.

По словам спикера, в настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств по мероприятию, которое проходило на месте попадания. Соответствующие выводы должны сделать правоохранительные органы и военные службы.

В то же время Игнат подчеркнул, что в Вооруженных силах Украины уже давно действуют строгие правила безопасности, запрещающие проведение массовых мероприятий.

В Вооруженных силах давно запрещено проведение мероприятий и публичных мероприятий, и соответственно больших собраний, потому что это безопасность,

– отметил он.

Он подчеркнул, что эти правила должны придерживаться не только военные, но и гражданское население.

Кроме того, Игнат рассказал, что во время российской атаки по полигону было зафиксировано два попадания. По его словам, угроза повторных ударов остается на высоком уровне, поэтому граждане должны позаботиться о собственной безопасности.

Напомним, Россия 24 июля нанесла ракетный удар по частному полигону в Бучанском районе Киевщины, где проходило специализированное мероприятие с участием представителей украинской оборонной индустрии. В Киевской ОВ подтвердили, что на месте работают экстренные службы, а обстоятельства атаки выясняются.

По сообщению офиса Генпрокурора Украины, в результате циничного удара погибли по меньшей мере 10 человек, еще около 100 получили ранения.