В Закарпатской области депутат взорвал гранаты в сельсовете: много пострадавших

В Закарпатской области депутат взорвал гранаты в сельсовете. Известно о десятках пострадавших.

Об этом сообщили в полиции. Инцидент произошел в Керецковском сельском совете Мукачевского района.

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Депутат взорвал гранаты в сельсовете

Как сообщили в полиции, около 11:37 на спецлинию 102 поступило сообщение, что в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района местный депутат взорвал гранаты. Это произошло во время заседания сессии.

В полиции сначала сообщили, что взрывник сразу погиб на месте, но впоследствии уточнили, что медики проводят реанимационные мероприятия в отношении подорвавшего гранаты мужчины.

По меньшей мере 11 человек получили ранения. По состоянию на 12:34 количество пострадавших выросло до 26 человек. Среди них 6 – в тяжелом состоянии.

В МВД Украины сообщили, что на месте происшествия работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия.



На Закарпатье депутат взорвал гранаты / Фото Нацполиции



Керецковский сельсовет после взрыва гранат / Фото Нацполиции

В Нацполиции опубликовали жуткое видео инцидента. На нем видно, как мужчина достает гранаты из верхней одежды и бросает в сессионном зале.

Обратите внимание. Опубликованное в сети видео подрыва содержит жуткие кадры и нецензурную лексику. 18+

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