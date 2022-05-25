В Запорожье батюшки МП провели собрание духовенства: обсуждали, "как жить дальше"

Вчера, 24 мая, батюшки Московского патриархата провели в Запорожье всеобщее собрание духовенства.

На нем присутствовало 182 священника. Об этом 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья.

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Как сами они говорят, обсуждали "проблемы канонического статуса их церкви, возникшие в результате военных действий". Однако они не уточнили, кто с кем воюет и кто на кого напал. То есть, о кремлевском диктаторе Владимире Путине или о России не упоминали вообще.

Однако, как сообщил журналист, батюшкам предложили проголосовать "как жить дальше". У них было несколько вариантов:

оставаться на текущих позициях;

дать оценку патриарху (или олигарху) Кириллу Гундяеву;

прекратить его полномочия;

слиться с другой религиозной организацией.

Так, из 182 священников – 150 из них проголосовали за то, чтобы все оставить так, как есть. То есть, менять свою "политику" на Запорожье они не собираются и дальше будут держаться за российское влияние.

Как относится Московский патриархат к российскому нападению на Украину

Это риторический вопрос, ведь ставится так, как и что угодно московское к действиям своего руководства.

После аннексии Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей УПЦ МП разжигала межрелигиозную рознь, рассказывала о братоубийственной гражданской войне, все эти годы сотрудничала с оккупационными администрациями.

В России патриарх Кирилл даже благословлял военных на войну против Украины.

Так что даже при таких обстоятельствах российская православная церковь продолжает работать в Украине. Поэтому украинцев призывают поддержать петицию по поводу запрета Московского патриархата

Напомним, что законопроект о запрете РПЦ в парламенте зарегистрировала народная депутат Инна Совсун.

Церкви выходят из МП

Впоследствии в Украине церкви начали выходить из Московского патриархата. Именно поэтому в мае 2022 года в Бориславе на Львовщине местные власти запретили деятельность УПЦ МП . Соответствующее решение вступит в силу уже 1 июня.

4 мая деятельность Московского патриархата запретили в Конотопе Сумской области. В Конотопском горсовете заявили, что между врагом и его агентом нет разницы.

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