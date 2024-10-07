В Запорожье прогремели повторные взрывы
Источник:Суспильне
Оккупанты российской армии продолжают терроризировать украинские города. Утром 7 октября в Запорожье слышали звук взрыва.
Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. На тот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.
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Взрыв в Запорожье
Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.
Так, сирены воздушной тревоги начали раздаваться в Запорожской области в 9:18. Вскоре в командовании Воздушных Сил ВСУ сообщили об опасности для региона.
Жителей проинформировали о КАБ в направлении города.
Пуск КАБ в направлении Запорожья,
– говорилось в сообщении в 9:26.
Уже через несколько минут журналисты сообщили, что в Запорожье был слышен звук взрыва.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.