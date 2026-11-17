Россия 17 ноября совершает массированную атаку на Украину. Утром в Запорожье, Днепре и Черкассах раздавались взрывы.

Россия нанесла удар крылатыми ракетами. Об этом сообщает Суспильне.

Что известно об атаке

В 6:34 Воздушные силы предупредили, что первые крылатые ракеты в Сумской области направляются в Полтавскую область по юго-западному курсу. Впоследствии одну из них зафиксировали возле Полтавы.

Еще одна крылатая ракета летела севернее Харькова, курс – западный.

Были цели из Полтавской области в Днепропетровскую область в направлении Днепра, а также – в Черкассы, Запорожье и Павлоград.

Взрывы в разных городах слышали около 6:45.

После этого фиксировались новые цели.

Позже стало известно о последствиях российского террора. В частности, русские войска дважды атаковали промышленные объекты в Запорожье. После первого удара из-под завалов деблокировали женщину, ее состояние стабильное. В результате второй атаки, по предварительным данным, есть новые раненые.

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Напомним, что ночью было шумно и в Киеве. В частности, из-за атаки перекрыты Северный и Южный мосты. В КГГА сообщили о изменения в движении транспорта.