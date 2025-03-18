Мужчина готовил теракты в Запорожье: его задержали

Полицейские продолжают работать и разоблачать планы злоумышленников до их реализации. В частности, они задержали мужчину, который готовил теракты.

Нацполиция и СБУ задержали мужчину, который по заказу спецслужб России готовил взрывные устройства для терактов в Запорожье. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Нацполицию Украины.

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Что известно о деле

В поле зрения правоохранителей агент попал во время выполнения одного из заданий. Он расклеил заранее распечатанные агитационные листовки в Хортицком районе города. Его целью была дестабилизация общественно-политической обстановки и дискредитации действующей власти.

Файлы для печати злоумышленник получил через переписку от представителя России.

Кроме того, он завербовал и привлек нескольких человек из близкого окружения. Все они должны были стать исполнителями указаний российских спецслужб.

По информации следствия, мужчина также должен был изготовить самодельное взрывное устройство и спрятать его в условленном месте. Теракт предотвратили правоохранители.

СБУ предупреждает о активизации российских спецслужб в информационном пространстве с привлечением пропагандистов для распространения антиукраинского контента.