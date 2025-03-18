Нацполіція та СБУ затримали чоловіка, який на замовлення спецслужб Росії готував вибухові пристрої для терактів у Запоріжжі. Про це пише 24 Канал із посиланням на Нацполіцію України.

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Що відомо про справу

У поле зору правоохоронців агент потрапив під час виконання одного із завдань. Він розклеїв заздалегідь роздруковані агітаційні листівки в Хортицькому районі міста. Його метою була дестабілізація суспільно-політичної обстановки та дискредитації чинної влади.

Файли для друку зловмисник отримав через листування від представника Росії.

Крім того, він завербував та залучив кількох осіб з близького оточення. Усі вони мали стати виконавцями вказівок російських спецслужб.

За інформацією слідства, чоловік також мав виготовити саморобний вибуховий пристрій та сховати його в обумовленому місці. Теракту запобігли правоохоронці.

СБУ попереджає про активізацію російських спецслужб в інформаційному просторі із залученням пропагандистів для поширення антиукраїнського контенту.