В Запорожье прогремели повторные взрывы, громко было и в Павлограде

Российские войска не прекращают террор украинских городов. Так, после обеда 23 сентября в Запорожье и Павлограде слышали взрывы.

Об этом сообщили корреспонденты Суспильного в этих городах. Отметим, что в обоих регионах на момент взрыва была объявлена воздушная тревога.

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Взрыв в Запорожье

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

В частности, в 16:49 в Запорожской области объявили воздушную тревогу. Через 10 минут в городе уже слышали звук взрыва.

В Запорожье был слышен звук взрыва,

– сообщили журналисты.

В 17:23 в Воздушных силах сообщили о движении скоростной цели на Запорожье.

Тогда же в Запорожье прогремели повторные взрывы. Об этом сообщил начальник местного ОВД Иван Федоров.

Громко было и в Павлограде

В то же время звук взрыва слышали и в Павлограде Днепропетровской области. В частности, в регионе объявили тревогу в 16:57.

Через несколько минут в Воздушных силах предупредили об опасности для Павлограда. Так, жителей проинформировали о движении скоростной цели на город.

Скоростная цель на Павлоград с востока,

– говорится в сообщении.

Практически сразу в Павлограде слышали взрыв. "В Павлограде слышны звуки взрыва", – сообщили корреспонденты Общественного в 17:01.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.