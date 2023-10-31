"Гуманитарка" уже не та: в оккупированную часть Запорожья привезли баранов из Дагестана

В Михайловский район Запорожской области была передана очень интересная помощь для местных. Туда из Дагестана завезли 100 баранов для "нуждающихся".

Однако, вполне вероятно, что действительно помочь хотят не местным. А приезжаем на оккупированные территории дагестанцам. Детальнее о ситуации рассказал корреспондент 24 Канала из Запорожья.

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"Невероятная помощь" от дагестанцев

Оккупационные власти сообщили, что в ближайшее время планируют доставить еще 300 баранов. Часть будут отдаваться как "гуманитарную помощь" местным. Заметим, что если оккупанты хотят передать лишь часть баранов для жителей, то есть другую часть, скорее всего, привезли в бизнес-целях.

Из этого можно предположить, что дагестанцы хотят заняться овцеводством на фермах и пастбищах, которые насильно забрали у украинцев на оккупированных территориях.

К слову, в одном из сел Бердянского района один дагестанец уже обустроил небольшую мечеть. То есть там, где вообще нет мусульманского населения. Можно предположить, что по планам оккупантов, оно там вскоре должно появиться.

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