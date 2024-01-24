В Запорожье мужчина с ножом напал на собаку: что известно о судьбе пса
Источник:ГУ ЧП в Запорожской области
В Запорожье неравнодушный человек стал свидетелем нападения на собаку. Очевидец обратился к стражам порядка.
Правоохранители получили сообщение о жестоком обращении с животным в Запорожье в понедельник, 22 января. Свидетель сообщил, что другой мужчина нанес ножевое ранение собаке. Уголовный инцидент произошел в тот же день.
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Что произошло с собакой
На место преступления приехали патрульные вместе со следственно-оперативной группой территориального подразделения полиции. Правоохранители отвезли раненого пса в ветеринарную клинику.
К сожалению, врачи не смогли спасти его жизнь. Впоследствии собака умерла.
Что сказали в полиции
По информации правоохранителей, собаку ударил ножом местный житель. Проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства, а также решается вопрос о назначении ряда экспертиз.
Данные об этих событиях внесли в Единый реестр досудебных расследований. Согласно украинскому законодательству, жестокое обращение с животными может наказываться арестом до 6 месяцев или тюремным сроком максимум до 3 лет.
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