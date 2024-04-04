Из-за этого по всей Запорожской области объявили воздушную тревогу. 24 Канал призывает жителей Запорожья находиться в укрытиях, ведь это поможет уберечь жизни и облегчит работу нашим защитникам неба.

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В Запорожье утром было громко

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 10 часов 19 минут. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

– отметили военные.

Далее стало известно, что оккупанты осуществили пуск баллистического вооружения с территории аннексированного Крыма. Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели на Днепр.

После этого около 10 часов 23 минуты корреспонденты Общественного сообщили, что в Запорожье слышали громкие звуки.

"В Запорожье раздался звук взрыва", – написали журналисты.

Взрывы в городе также подтвердил и глава Запорожской областной администрации Иван Федоров. Между тем мониторинговые телеграмм-каналы писали, что после этого ракета прекратила свое существование.

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