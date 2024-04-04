Через це по всій Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. 24 Канал закликає жителів Запоріжжя перебувати в укриттях, адже це допоможе вберегти життя і полегшить роботу нашим захисникам неба.

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У Запоріжжі вранці було гучно

Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили о 10 годині 19 хвилин. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

– зазначили військові.

Далі стало відомо, що окупанти здійснили пуск балістичного озброєння з території анексованого Криму. Повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі на Дніпро.

Після цього близько 10 години 23 хвилини кореспонденти Суспільного повідомили, що у Запоріжжі чули гучні звуки.

"У Запоріжжі пролунав звук вибуху", – написали журналісти.

Вибухи у місті також підтвердив і очільник Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров. Тим часом моніторингові телеграм-канали писали, що після цього ракета припинила своє існування.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

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