В Запорожье прогремели взрывы

Россияне в очередной раз атакуют Украину баллистикой, под ударом оказалось Запорожье. В городе слышали взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

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В Запорожье слышали взрывы

Воздушная тревога для Запорожской области была объявлена ​​в 09:06. Воздушные силы сообщали об угрозе ударов баллистическими ракетами по этому региону. К сожалению, уже в 09:38 появились первые сообщения о взрывах.

Взрыв в Запорожье,

– говорится в сообщении Федорова.

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Напомним, в прошлый раз город был под баллистическим ударом. На данный момент ни одной подробной информации о возможных последствиях вражеской атаки обнародовано не было. Очевидно, подробности сообщат впоследствии. 3 ноября.