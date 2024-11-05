В Запорожье прогремели взрывы
Россияне в очередной раз атакуют Украину баллистикой, под ударом оказалось Запорожье. В городе слышали взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
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В Запорожье слышали взрывы
Воздушная тревога для Запорожской области была объявлена в 09:06. Воздушные силы сообщали об угрозе ударов баллистическими ракетами по этому региону. К сожалению, уже в 09:38 появились первые сообщения о взрывах.
Взрыв в Запорожье,
– говорится в сообщении Федорова.
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Напомним, в прошлый раз город был под баллистическим ударом. На данный момент ни одной подробной информации о возможных последствиях вражеской атаки обнародовано не было. Очевидно, подробности сообщат впоследствии. 3 ноября.Напомним, в прошлый раз город был под баллистическим ударом 3 ноября. В тот же день слышали взрывы вне Глухова Сумской области. Воздушные силы позже подтвердили, что в Сумскую область была запущена скоростная цель.