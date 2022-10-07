Громкие взрывы в Запорожье: ПВО обезвредила три вражеских ракеты

Российские оккупанты в последнее время постоянно атакуют Запорожскую область. 7 октября россияне также нанесли удары по городу и области.

В Запорожье ПВО обезвредила 3 вражеских ракеты

К вечеру, около 17:30, местные жители сообщили о звуках взрывов. Тогда звучала воздушная тревога. Впрочем, как стало известно со слов главы Запорожской ОГА Александра Старуха, работала ПВО.

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Так, он сообщил, что ликвидировали 3 вражеских ракеты, поэтому и были столь громкие взрывы.

Громкие звуки взрывов в областном центре результат работы сил противовоздушной обороны. Над одной из общин Запорожского района ПВО обезвредила три ракеты врага,

– заявил Старух.

Глава Запорожской ОГА также сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

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, в 17:03 В Запорожье и области была объявлена воздушная тревога. Несколько минут спустя сообщили о звуках взрывов. В 17:34 был объявлен отбой.

7 октября утром российские оккупанты впервые атаковали Запорожье дронами – беспилотными летательными аппаратами. В результате атаки разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в двух районах города. Также, как известно, есть один пострадавший – он госпитализирован.

Предварительно, враг применил БПЛА Shahed-136. Именно поэтому местные жители не слышали слишком громких звуков взрывов.

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