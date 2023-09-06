В Запорожье прогремел мощный взрыв, по всему Югу была тревога
В Запорожье утром 6 сентября прогремел мощный взрыв. Звук взрыва раздался, когда на Юге объявили воздушную тревогу.
Около 10:26 местные паблики в Запорожье начали сообщать о взрыве, пишет 24 Канал. Корреспонденты Суспільного сообщили, что в Запорожье раздался мощный взрыв.
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На Юге угроза применения баллистического вооружения
Перед этим в Воздушных Силах ВСУ предупредили, что в регионах, где объявлена воздушная тревога, есть угроза применения баллистического вооружения.Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Воздушная тревога была объявлена в:
- Херсонской области,
- Одесской,
- Николаевской,
- Кировоградской,
- Запорожский,
- Днепропетровской,
- Донецкой.
"Дзеркало тижня" со ссылкой на мониторинговые группы информирует о фиксации разведывательного БПЛА над Запорожской областью.В 10:56 объявили об отбое угрозы баллистики.
Россия ночью массированно атаковала Украину: подробности
- Оккупационные войска России ночью 6 сентября нанесли массированный удар по Украине. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что противник нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования.
- Также россияне использовали ударные дроны типа "Шахед". Всего было зафиксировано 33 вражеских воздушных целей.
- Оккупанты выпустили 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Энгельса, 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 25 "Шахедов".
- Все вражеские ракеты были сбиты. Также защитники неба обезвредили 15 из 25 дронов-камикадзе типа "Шахед".
- Россияне дронами атаковали Измаильский район в Одесской области, в результате чего погиб человек. Сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице.
- В КГВА сообщили, что по Киеву была запущена ракета баллистического типа. Скорее всего, говорится именно об "Искандере-М". Все враждебные цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО.
- В результате падения обломков вражеской ракеты произошел пожар на территории торгового предприятия в Киевской области. Спасатели ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших не обнаружено.