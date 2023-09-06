В Запорожье прогремел мощный взрыв, по всему Югу была тревога

В Запорожье утром 6 сентября прогремел мощный взрыв. Звук взрыва раздался, когда на Юге объявили воздушную тревогу.

Около 10:26 местные паблики в Запорожье начали сообщать о взрыве, пишет 24 Канал. Корреспонденты Суспільного сообщили, что в Запорожье раздался мощный взрыв.

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На Юге угроза применения баллистического вооружения

Перед этим в Воздушных Силах ВСУ предупредили, что в регионах, где объявлена воздушная тревога, есть угроза применения баллистического вооружения.

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Воздушная тревога была объявлена в:

Херсонской области,

Одесской,

Николаевской,

Кировоградской,

Запорожский,

Днепропетровской,

Донецкой.

Карта воздушной тревоги в Украине 6 сентября / Скриншот

"Дзеркало тижня" со ссылкой на мониторинговые группы информирует о фиксации разведывательного БПЛА над Запорожской областью.

Россия ночью массированно атаковала Украину: подробности

Оккупационные войска России ночью 6 сентября нанесли массированный удар по Украине. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что противник нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования.

Также россияне использовали ударные дроны типа "Шахед". Всего было зафиксировано 33 вражеских воздушных целей.

Оккупанты выпустили 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Энгельса, 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 25 "Шахедов".

Все вражеские ракеты были сбиты. Также защитники неба обезвредили 15 из 25 дронов-камикадзе типа "Шахед".

Россияне дронами атаковали Измаильский район в Одесской области, в результате чего погиб человек. Сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице.

В КГВА сообщили, что по Киеву была запущена ракета баллистического типа. Скорее всего, говорится именно об "Искандере-М". Все враждебные цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО.

В результате падения обломков вражеской ракеты произошел пожар на территории торгового предприятия в Киевской области. Спасатели ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших не обнаружено.

В 10:56 объявили об отбое угрозы баллистики.