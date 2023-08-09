В Запорожье раздался взрыв: в области – ракетная опасность
9 августа 2023, 19:48Читати новину українською
Источник:Суспильне
Российские оккупанты ни на день не прекращают атаковать украинские города. В частности, 9 августа взрывы прогремели в Запорожье.
По состоянию на 19.48 в области продолжается воздушная тревога. Местных призывают не покидать укрытий.
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В Запорожье раздался взрыв
В 19:43 в Запорожской области объявили воздушную тревогу из-за очередной угрозы вражеских обстрелов. Приблизительно в то же время в областном центре раздался мощный взрыв.
Внимание! Запорожская область – ракетная опасность!
– сообщили в Воздушных силах ВСУ.