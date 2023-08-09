В Запорожье раздался взрыв: в области – ракетная опасность

9 августа 2023, 19:48
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Источник:

Суспильне

Российские оккупанты ни на день не прекращают атаковать украинские города. В частности, 9 августа взрывы прогремели в Запорожье.

По состоянию на 19.48 в области продолжается воздушная тревога. Местных призывают не покидать укрытий.

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В Запорожье раздался взрыв

В 19:43 в Запорожской области объявили воздушную тревогу из-за очередной угрозы вражеских обстрелов. Приблизительно в то же время в областном центре раздался мощный взрыв.

Внимание! Запорожская область – ракетная опасность!
– сообщили в Воздушных силах ВСУ.

 

 


 

Автор: Ольга Котів