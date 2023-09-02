В Запорожье раздался взрыв
В Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв. Его слышали в нескольких районах города.
Отметим, что в Запорожской области по состоянию на 12:45 отменили воздушную тревогу. Она длилась чуть меньше часа.
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Что известно о взрыве
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 11:51. Около 12:15 в Запорожье услышали взрыв, о котором сообщали местные жители из разных районов. Предполагается, что он прозвучал в Запорожском районе.
Местные власти пока не комментировали, что стало причиной взрыва, который слышали горожане. Вместе с тем глава Запорожской ОВА Юрий Малашко во время тревоги предупреждал об угрозе авиационного удара.
Активность тактической авиации противника. Угроза применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области,
– написал он.
Такое же предупреждение было опубликовано в Воздушных силах. В ВСУ предупредили, что на юго-восточном направлении – в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях – существует угроза применения авиационного вооружения.
Во время воздушной тревоги раздались взрывы и в Кривом Роге. Как сообщили позже, в небе над Днепропетровской областью защитники из ВК "Восток" сбили вражеский беспилотник. Пока информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Какая ситуация в Запорожской области
- Как сообщили в ОВА, за прошедшие сутки враг нанес 94 удара по 22 городам и селам Запорожской области.
- Враг продолжает терроризировать гражданское население. Только вчера, 1 сентября, россияне нанесли 79 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам Запорожской области.
- Кроме того, россияне нанесли авиационных ударов по недавно освобожденному Работино, а также по Преображенке. Ракетами атаковали Камышеваху. Для террора мирного населения враг также использовал БПЛА и РСЗО.
- За сутки поступило 23 сообщения о разрушении жилых домов, складских помещений и объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.