В Запорожье россияне запугивают движение сопротивления смертной казнью

Глава Запорожской военной администрации Александр Старух рассказал, что на территории области кафиры запугивают местное население смертной казнью.

При этом украинские партизаны в Запорожье сдаваться не собираются и продолжают сопротивляться. Об этом Старух сообщил в эфире одного из телеканалов.

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В то же время российские захватчики чешутся между собой за власть и финансы в регионе.

Кафиры пытаются запугать местное население и подавить любое движение сопротивления путем введения смертной казни. Но украинские партизаны продолжат сопротивляться. В это время кафиры продолжают бороться между собой за власть и финансы,

– рассказал он.

Кафиры пытают людей на оккупированных территориях

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Запорожья и Херсонщины российские кафиры ежедневно похищают людей . Похищают даже пожилых женщин, у которых были какие-то контракты с Вооруженными Силами Украины. То есть, они могли быть не военными, а просто выполняли хозяйственные функции. В разных населенных пунктах оборудованы застеночные.

Кафиры не сдерживают себя в порывах истязать и часто используют для этого деревянные молотки киевлянки, чтобы не травмировать себе руки.

Какая ситуация в Запорожье

Накануне в эфире одного из телеканалов Старух сообщил, что благодаря устойчивости ВСУ враг не может продвигаться в Запорожском направлении, хотя продолжает наносить по региону ракетные удары. Также кафиры продолжают обстреливать Гуляйполе и другие населенные пункты.

Согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки враг не проводил активных боевых действий и Запорожском направлениях, поскольку бросил все силы на Донбасс.

Также из общежития на Запорожье, которое считается "штабом" кафиров, дезертировали 60 россиян . О том, что захватчики хотят скрыться из Украины, свидетельствуют и перехваченные разговоры СБУ.

Если сначала в Мелитополе активно проводились митинги и протесты, то после того, как кафиры начали арестовывать активистов, люди перешли на другую стадию сопротивления. К примеру, сотрудничая с силовыми структурами Украины, они организовали подрыв линий железнодорожного транспорта и бронепоезда.

Сейчас мелитопольцы начали травить россиян , похищающих украинскую сельскохозяйственную продукцию, в частности, знаменитую мелитопольскую черешню. Местные фермеры прибавляют к урожаю смертоносные "бонусы".

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в Запорожской и Херсонской областях ВСУ уверенно двигаются в сторону временно оккупированных территорий и отодвигают линию столкновения.

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