В Запорожье слышали взрыв: был удар баллистическим вооружением

Российские военные утром 7 сентября в очередной раз атаковали Запорожье. Враг применил баллистическое вооружение.

Оккупанты попали по Запорожскому району. Об этом сообщил глава ОВА, передает 24 Канал.

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Что известно об атаке на Запорожье

В 10:35 В Воздушных силах предупредили, что в Запорожской области угроза применения баллистического вооружения. Уже вскоре СМИ сообщили о взрыве.

Около 11 часов начальник ОВА подтвердил, что враг попал по Запорожскому району.

Предварительно известно об ударе баллистическим вооружением. На место уже отправились все соответствующие службы,

– отметил Юрий Малашко.

Чиновник призвал оставаться в укрытии и не игнорировать уведомления об опасности.