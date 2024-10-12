В Запорожье слышали взрывы: враг пускал туда КАБы

В Запорожье поздно ночью 12 октября слышали взрывы. До этого по всей области раздавалась тревога.

В направлении города россияне пускали управляемые авиабомбы. 24 Канал призывает жителей Запорожья не выходить из укрытий до отбоя тревоги.

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Что известно о взрывах в Запорожье

Воздушная тревога в Запорожской области прозвучала в 01:46. Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении и в Запорожье, а также об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Уже в 02:15 военные написали о пуске КАБ в Запорожской области.

Курсом на Запорожье! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги, находитесь в укрытиях!

– отметили Воздушные силы.

В 02:22 стало известно о громких звуках в Запорожье. Об этом написали глава Запорожской ОГА Иван Федоров и корреспонденты Общественного.

"В Запорожье были слышны звуки взрыва", – сообщают журналисты.

Через 3 минуты Воздушные силы написали о повторном пуске КАБ в Запорожской области. Курс также был на Запорожье.

Сейчас ни в Запорожской ОВА, ни в мэрии не писали о том, были ли прилеты или повреждения в городе после атаки КАБами.

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