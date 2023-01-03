В Запорожье слышали звуки взрывов: в области – воздушная тревога

Российские оккупанты не прекращают обстреливать мирные украинские города. Вечером 3 января в Запорожье в очередной раз раздались взрывы.

В настоящее время в области продолжается воздушная тревога, сообщает 24 канал. Ее объявили в 22:48.

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В Запорожье слышали взрывы

Из-за очередной угрозы вражеских обстрелов в Запорожье объявили воздушную тревогу. Через несколько минут в областном центре сообщили о взрывах.

Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!

– написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Тогда еще неизвестно, какая причина этих взрывов. Официальной информации по состоянию на 23:00 по этому поводу не было.

Как бы там ни было, местным жителям не стоит покидать укрытий до сообщения об отбое воздушной тревоги.

В ОВА подтвердили атаку

Во время воздушной тревоги не следует публиковать фото или видео с обстрелов, если они произойдут. Также не стоит обнародовать адреса, где случились "прилеты". Помните, что это только помогает россиянам, которые часто сознательно бьют по жилым кварталам ради террора мирных жителей.

В 23:23 глава ОВА Александр Старух подтвердил, что враг снова атаковал ракетами окрестности Запорожья.

В результате прилета на объектах гражданской инфраструктуры возник пожар. По предварительным данным, один человек ранен. На месте работают соответствующие службы,

– рассказал Старух.

Он призвал горожан сохранять бдительность.

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Предыдущая террористическая атака на Запорожье

Российские оккупанты 31 декабря нанесли очередной террористический удар по Запорожью. Захватчики ранили:

мужчину,

2 женщин, одна из которых была беременной,

девушку-подростка.

Россияне также повредили частные дома. Один из них – разрушенный до основания.

В общей сложности пострадали около 20 домов. Взрывная волна вышибала у них окна и частично повредила кровли.

В Запорожском городском совете сообщили, что коммунальщики уже сделали все необходимые замеры поврежденных домов.